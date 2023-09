I mercenari 4 sarà l'ultimo film della saga? Il regista cita John Wick

Nonostante l'altalenante responso ricevuto da pubblico e critica, I mercenari 4 sarà davvero l'ultimo film della saga creata da Sylvester Stallone? A rispondere alla fatidica domanda è il regista del film Scott Waugh, che cita anche John Wick come paragone per parlare del franchise del quale ha diretto l'ultimo film.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Waugh ha spiegato:"Penso che la porta in qualsiasi franchise sia spalancata quando i fan ne vogliono uno. Voglio dire, quante volte io e te l'abbiamo sentito? Hanno detto la stessa cosa su John Wick ma ora parlano di John Wick 5. Quindi, se i fan ne vogliono uno, Hollywood non è così superficiale da negare la possibilità di guadagnare denaro".



Nonostante il paragone con John Wick, oggi è difficile prevedere la produzione di un quinto capitolo de I mercenari, soprattutto perché, rispetto al franchise con Keanu Reeves, I mercenari 4 è un flop, al momento, al box-office.

Un risultato pessimo al botteghino non è sicuramente di buon auspicio per la prosecuzione della saga, al di là della volontà del pubblico.



Nel cast del nuovo I mercenari, che nell'arco della saga ha coinvolto star del calibro di Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis e Jean-Claude Van Damme, troviamo Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Andy García e Sylvester Stallone.



Pochi giorni fa Scott Waugh aveva dichiarato di nutrire speranza per un sequel de I mercenari 4.