I Mercenari 4, nulla da fare: è flop anche dopo il secondo weekend

Passano gli anni ma non possiamo certo dire che Sylvester Stallone se ne stia fermo in panchina. Nel corso del tempo ha sempre ripreso le redini dei suoi franchise più famosi ed anche se con alcuni di questi ha apparentemente chiuso, non ha certo intenzione di mollare la presa. I Mercenari 4 ne è un esempio.

La pellicola infatti riporta in auge quel gruppo di personaggi che tanto avevano fatto esaltare i fan del cinema d'azione vecchio stile anni addietro. Vedere insieme vere e proprie icone come Bruce Willis, Chuck Norris o Arnold Schwarzenegger non è qualcosa che capita tutti i giorni.

Tuttavia questi ultimi non ci sono ne I Mercenari 4, che sia forse questo uno dei motivi per cui la pellicola continua ad essere un flop anche dopo il secondo weekend?

Lo scorso fine settimane il film ha infatti incassato 2,5 milioni di dollari al botteghino nazionale, portando il suo totale mondiale ad una cifra vicino ai 36 milioni.

Si tratta quindi di una sconfitta vera e propria per un prodotto che è stato realizzato con un budget ufficialmente dichiarato di 100 milioni. Per farvi un'idea il secondo film uscito nel 2012 ne incassò più del doppio.

Voi che ne pensate? Ecco le prime recensioni de I Mercenari 4. Oltretutto, sapevate che Sylvester Stallone ha compiuto 77 anni?