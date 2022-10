I Mercenari 4: finalmente una data d'uscita, ma mancano due attori storici

A dispetto di quanto si possa pensare, il franchise de I Mercenari non ha mai fatto scintille al botteghino, limitandosi ad andare in pari. Ora però si ha finalmente una data d'uscita del quarto capitolo, ma il rischio flop è dietro l'angolo anche a causa dell'assenza di due volti senza i quali questo franchise non ha più senso.

L’assunto fondamentale e se vogliamo quel margine di successo ritagliato da I Mercenari è semplice: raccogliere tutti i principali volti degli action spezzaossa e metterli al lavoro su una missione potenzialmente suicida. Il portabandiera della squadra è sempre stato Sylvester Stallone, come ben sappiamo. Ma negli anni si sono resi indispensabili i volti, fra gli altri, di Arnold Schwarzenegger, Terry Crews, Dolph Lundgren e Jason Statham, che abbiamo visto di recente sul set dei Mercenari 4. E se vi dicessimo che almeno due di loro non saranno nel prossimo capitolo?

Si tratta di Arnold Schwarzenegger ma soprattutto di Terry Crews. La perdita del primo, spalla insostituibile di Stallone, è ovviamente più grave, ma diciamo soprattutto per Crews dal momento che l’attore sarebbe uscito dal progetto accusando si essere stato molestato sessualmente dall’agente di Stallone. Al film si aggiungono però le new entry di 50 Cent, Megan Fox, Randy Couture e Iko Uwais, mentre la data d’uscita è fissata al 22 settembre 2023. In particolare, abbiamo visto un immagine di 50 Cent sul set dei Mercenari.

Sfida mai così ardua per questo quarto capitolo. Mentre i precedenti tre si sono susseguiti relativamente a breve distanza l’uno dall’altro, dal terzo sono passati ben otto anni e il franchise sembrava morto da tempo. In generale, nessuno dei film aveva incassato più di 300 milioni di dollari, mentre quello di otto anni fa era riuscito a malapena ad andare in pari, raddoppiando il budget di 100 milioni con un incasso di 214 milioni. Tutto considerato, il rischio che questo quarto faccia peggio è alto.