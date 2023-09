I mercenari 4, come finisce il nuovo capitolo della saga?

Da ieri è nelle sale il quarto capitolo cinematografico di I mercenari, con il ritorno di Sylvester Stallone e del suo team di star del cinema 'picchiaduro', da Jason Statham a Dolph Lundgren. Nel corso della lavorazione del film, Sly ha annunciato di aver terminato le riprese diverso tempo prima del resto del cast principale.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su I mercenari 4. Sul sito è disponibile la classifica de I mercenari, dal peggiore al migliore.

In un video pubblicato poco dopo la fine delle sue riprese disse che era pronto a lasciare il testimone a Jason Statham.

Da quel momento sono iniziate le speculazioni sulla sopravvivenza o meno del suo personaggio, Barney Ross.

All'inizio del film il team di mercenari intraprende l'ultima missione ma qualcosa va storto mentre Barney è in volo sull'aereo del gruppo. Lee Christmas (Jason Statham) cerca di soccorrere Barney ma l'aereo viene comunque abbattuto e quando la squadra lo raggiunge Barney è ormai carbonizzato. Il pubblico a quel punto si chiede: la produzione ha scelto di proseguire con la morte di Barney o è tutta una messinscena?



Christmas viene espulso dal team per aver violato gli ordini e alcuni colleghi lo ritengono responsabile della morte di Barney. Decidono di lasciarlo indietro e di proseguire la missione con la fidanzata di Christmas, Gina (Megan Fox), al comando. Lee regala a Gina uno dei suoi coltelli ma vi infila un localizzatore per scoprire dove si trova il team. Dopo una serie di peripezie, Lee Christmas si riunisce alla squadra e si trova di fronte il villain del film, interpretato da Iko Uwais. La lotta si conclude con la fuga dei mercenari ma Christmas vuole vendicare l'amico. Proprio quando la situazione sembra ormai fuori controllo, ecco comparire Barney in aiuto di Lee; aveva simulato la propria morte per desecretare un importante documento che conduce al vero cattivo del film... Marsh (Andy Garcia).



Non perdetevi il nostro approfondimento sul possibile futuro di I mercenari.