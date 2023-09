I Mercenari 4 è collegato a... Spider-Man? Sentite il regista!

I Mercenari 4 si prepara a debuttare nelle sale cinematografiche italiane il 21 settembre 2023. Intanto, il regista Scott Waugh, ex stuntman, ha lavorato come doppione anche al film Spider-Man di Sam Raimi. A quanto pare, però, questa non sarebbe l’unica connessione che lega l’eroe della Marvel alla saga cinematografica di I Mercenari.

Dopo che The Rock si è proposto per una parte da villain nei prossimi film di I Mercenari, torniamo a parlare del film in uscita per riportare le parole del filmmaker dietro la realizzazione del quarto capitolo che ha spiegato come Spider-Man faccia parte della sua vita e come abbia il sogno di realizzare un film per la Marvel, un giorno.

A precisa domanda, il regista ha risposto mostrando un tatuaggio sul braccio raffigurante l’eroe newyorkese: “Vi mostro una cosa. Proprio qui c’è Spider-Man. Mio padre era lo Spider-Man originale nella serie televisiva. Quindi, sì. Credo di avere il fumetto nel sangue. Ho la tuta originale dell’Uomo Ragno della serie televisiva e sarei assolutamente entusiasta di partecipare a un film Marvel e, soprattutto, di partecipare a un film su Spider-Man”.

A quanto riferito, infatti, il padre di Scott Waugh sarebbe stato il doppione cinematografico dello Spider-Man di Nicholas Hammond del 1977.

In attesa di scoprire se il regista avrà mai la possibilità di lavorare per la Casa delle Idee e in particolare di realizzare un film dell’Uomo Ragno, vi lasciamo al trailer di I Mercenari 4.