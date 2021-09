I Mercenari 4, Barney Ross morirà? Una nuova teoria spaventa i fan di Sylvester Stallone

A pochi giorni dall'annuncio de I mercenari 4 e quello dello spin-off incentrato su Christmas, il personaggio di Jason Statham, una nuova teoria sul futuro della celebre saga action ha ipotizzato la morte di Barney Ross, il protagonista interpretato da Sylvester Stallone.

Secondo quanto riportato infatti, lo spin-off A Christmas Story e I Mercenari 4 sono stati fusi in un unico progetto, e non usciranno più come due lungometraggi separati: originariamente inteso come uno spin-off incentrato su Lee Christmas di Statham, il progetto attuale è ora ufficialmente The Expendables 4, nonostante la trama rimarrà incentrata sul personaggio di Statham. La teoria parte da questa nuova direzione per il franchise, con A Christmas Story identificato come il titolo di lavorazione de I mercenari 4, e ipotizza che il mercenario interpretato da Jason Statham potrebbe ereditare la guida del gruppo, con Barney Ross di Stallone fatto fuori durante gli eventi del film.

La teoria chiaramente punta sulla differenza d'età tra Stallone (75 anni) e Statham (54), e sulle dichiarazioni della star di Rocky e Rambo, che ha recentemente indicato che il film lo vedrà in un ruolo di supporto, con la trama incentrata principalmente su Christmas. Secondo quanto ipotizzato da ScreenRant, il film potrebbe mostrare la morte di Barney all'inizio della storia affidando al personaggio di Jason Statham il ruolo di leader de facto del gruppo dei Mercenari. Ciò fornirebbe anche una storyline incentrata sulla vendetta, offrendo una svolta a trecentosessanta gradi rispetto al precedente I Mercenari 3, accolto poco calorosamente da critica e pubblico.

