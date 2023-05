I Mercenari 4, Arnold Schwarzenegger ci sarà? Parla la star di FUBAR

È ufficiale: non troveremo Arnold Schwarzenegger sugli schermi nell'imminente uscita del quarto capitolo della serie I Mercenari. A confermarlo lo stesso Schwarzenegger durante la promozione stampa della serie targata Netflix Fubar, balzata in questi giorni nella Top 10 dei titoli della piattaforma. La star del franchise Terminator non tornerà a vestire i panni di Trench Mauser, ma Stallone avrebbe capito le sue ragioni.

Dopo aver recitato in un cameo non accreditato nel primo film della serie, uscito nelle sale nel 2010, Schwarzenegger non tornerà sugli schermi al fianco di Sly.

"È fatta ed io non ci sono." Così si è espressa la star, sottolineando, però, la comprensione per la sua scelta del co-protagonista Sylvester Stallone.

"Sai cosa? L'abbiamo già fatto e me ne tiro fuori. E (Stallone, ndr) ha capito."

Parlando della sua partecipazione alla prima pellicola, l'acclamata star d'azione ha rivelato di aver preso parte alle riprese a titolo di favore personale, portando a termine la sua parte in sole due ore in una chiesa insieme a Bruce Willis. "Poi Sly mi ha chiesto 'Potresti partecipare a 'I Mercenari 2'?' e ci ho lavorato un fine settimana. Poi il mio personaggio è stato confermato per un terzo capitolo. Ma poi basta. Torneremo a fare altro insieme un giorno."

L'uscita del film è prevista per il 22 settembre 2023, dopo essere stata confermata nell'agosto del 2021. Seppur rimpiangendo la presenza di Arnold (attore storico de "I Mercenari" insieme a Terry Crews, insostituibile spalla di Stallone), torneranno Sly, nel ruolo, anche se più limitato, di Barney Ross, Jason Statham, nei panni dell'inglese, ex membro della SAS, Lee Christmas, Dolph Lundgren alias Gunnar Jensen e Randy Couture, che interpreterà ancora una volta Toll Road.

Al gruppo si uniranno Megan Fox, 50 Cent e Tony Jaa, mentre a coordinarli troveremo il regista e stuntman Scott Waugh, noto per aver diretto Need for Speed nel 2014.

Non ci resta che attendere.