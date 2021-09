I Mercenari 4, Andy Garcia raggiunge Sylvester Stallone e Jason Statham nel cast

Nelle scorse settimane è stato annunciato ufficialmente l'arrivo di un quarto capitolo de I Mercenari, e ora grazie all'Hollywood Reporter scopriamo che il cast del nuovo film potrà vantare anche la presenza del premio Oscar Andy Garcia.

L'attore de Il Padrino - Parte III e Gli Intoccabili andrà ad unirsi ai già confermati Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture. Le new entry includono anche Megan Fox, Tony Jaa e il rapper 50 Cent in tre ruoli sconosciuti.

Diretto da Scott Waugh (Act of Valor, Need for Speed) su una sceneggiatura di Spenser Cohen, Max Adams e John Joseph Connolly, il film è descritto come un nuovo capitolo divertente e pieno d'azione senza esclusione di colpi. Il presidente di Lionsgate Jason Costantin ha anticipato che I Mercenari 4 alzerà ulteriormente l'asticella del franchise e sarà "il più grande mai realizzato".

Il titolo di lavorazione del film è A Christmas Story, dunque si ipotizza che la storia sarà incentrata sul mercenario di Jason Statham piuttosto che sul Barney Ross di Sly. Proprio per questo motivo, alcuni fan hanno iniziato a pensare a un imminente passaggio di testimone tra i due personaggi, con I Mercenari 4 che potrebbe chiudere la storia di Barney Ross.