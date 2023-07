I Mercenari 4, 'allacciate le ca**o di cinture': ecco il nuovo poster!

Il cast d'azione più celebre del cinema moderno torna in scena con il quarto capitolo de I Mercenari. La saga ritornerà in sala a settembre nel nome dell'action vecchio stile con volti che fanno parte di questo mondo da decenni. Il nuovo poster da ottime vibes per la pellicola vera e propria.

Il franchise guidato da Sylvester Stallone vedrà il ritorno di Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture mentre si aggiungeranno Meghan Fox, Tony Jaa, Jacob Scipio e Levy Tran. La pellicola, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere un passaggio di testimone verso le generazioni future e le nuove star del mondo dell'action. Già nel trailer de I Mercenari 4 venivano svelati dei nuovi particolari della trama. Con il poster si comprende a pieno lo stile e le influenze totalmente in linea con i capitoli precedenti.

Il poster, in puro Mercenari style, vede i protagonisti armati fino ai denti sotto i nomi del cast. Il post, pubblicato su Twitter, promuove lo slogan del film "Allacciate le c***o di cinture". La sinossi è chiarissima riguardo le intenzioni della pellicola. "Una nuova generazione di star si unisce alle migliori star d'azione del mondo per un'avventura adrenalinica in Expend4bles. Riunendosi come una di mercenari d'élite, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone si uniranno per la prima volta a Curtis '50 Cent' Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia".

La saga de I Mercenari è sempre stata vittima di spin-off e ritorni. Ma sono davvero necessari? Come in ogni saga il troppo potrebbe portare al voler tirare per le lunghe qualcosa che non funziona più ma, con l'action, il discorso è totalmente diverso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!