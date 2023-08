I Mercenari 4, 50 Cent (che è nel cast) attacca il film e Sylvester Stallone! Ecco perché

Dopo la pubblicazione del nuovo trailer de I mercenari 4 sui social è scoppiata una divertente polemica ai danni del nuovo action con Sylvester Stallone, polemica lanciata nientemeno che da 50 Cent.

Il rapper, che fa parte del cast del quarto episodio della saga de I mercenari dopo aver già collaborato con Stallone per i film di Escape Plan, come potete vedere nel post in calce all'articolo non ha voluto sentire ragioni e ha attaccato I mercenari 4 per i suoi poster, a suo modo di vedere troppo pacchiani e poco curati: "WTF, abbiamo finito i soldi per caso?" si legge nella didascalia inequivocabilmente polemica pubblicata a corredo del character poster de I Mercenari 4 dedicato al suo personaggio. Ma 50 Cent rincara la dose: "Perché la mia testa sembra essere scollegata dal mio corpo? Scommetto che invece faranno sembrare fantastico Sylvester Stallone".

Insomma, mentre tante produzioni hollywoodiane non riescono a trovare il modo di farsi sponsorizzare i propri film dalle loro superstar durante lo sciopero del sindacato SAG, 50 Cent fa il contrario e getta discredito su I mercenari 4...o per lo meno sul suo reparto marketing. Un atteggiamento da vero 'gangsta' che non guarda in faccia a nessuno.

Per altri contenuti recuperate anche il primo trailer de I mercenari 4.