I Mercenari 2, il cameo di una leggenda dello sport fu tagliato dal montaggio finale!

I Mercenari è la saga che è stata capace di unire davanti alla stessa telecamera il più alto numero di eroi action della storia del cinema. Nel corso del franchise sono comparsi tantissimi attori diventati famosi per il loro impegno in questo genere. Ma oltre loro ci sarebbe dovuto essere un assurdo cameo.

All'epoca della lavorazione del secondo capitolo del franchise i produttori avevano provato a coinvolgere nella realizzazione del film uno dei più grandi sportivi dell'ultimo ventennio. Nonostante raramente si sia realmente avvicinato al mondo del cinema, Novak Djokovic aveva firmato per cameo a titolo gratuito che l'avrebbe visto comparire per qualche minuto nel film in una scena action particolarmente concitata. Questa è solo una delle tante curiosità che ha coinvolto la lavorazione de I Mercenari.

Il tennista, infatti, era stato contattato per realizzare una scena in un aeroporto nel quale, con la potenza della propria racchetta e dei propri colpi, avrebbe sconfitto dei terroristi che avevano organizzato un attentato. Il fatto che fossero iniziati a circolare diversi rumor sul cameo aveva spinto tantissimi fan del tennista ad attendere con ansia la pellicola. All'uscita del film, però, si decise di tagliare la scena che non fu inserita nel montaggio finale de I Marcenari 2.

