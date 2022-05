I Mercen4ri, Sylvester Stallone e Jason Statham in un nuovo video dal set!

Sylvester Stallone ha pubblicato un nuovo video goliardico dal set di I Mercen4ari, con il collega e amico Jason Statham. Nel filmato Sly afferma di star 'lasciando' il set al suo co-protagonista. La star di Rocky e Rambo ha creato il franchise de I Mercenari nel 2010, ritagliandosi il ruolo di Barney Ross, leader del team.

I mercenari della saga sono un gruppo di professionisti che gira il mondo affrontando missioni ad alto rischio per guadagnare ingenti somme di denaro.

La saga è un omaggio ai film 'picchiaduro' degli anni '80 e '90, e ha unito sul grande schermo alcune delle più più grandi star d'azione di quell'immaginario cinematografico.



Sinora i tre film hanno incluso nomi del calibro di Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas e molti altri. Sul nostro sito trovate il primo poster de I mercen4ri.

Nel video pubblicato da Stallone, quest'ultimo prende in giro Statham, affermando che l'attore sarà da solo sul set. Statham finge tristezza affermando:"Sarà un set molto solitario, ora ci lascia. Si chiama ammutinamento. Si chiama abbandono".



Sly risponde divertito, affermando che sta per lasciare Statham a capo del gruppo. Al di là del cameratismo sul set e l'ironia di fondo dei due protagonisti, il video sembra confermare l'addio di Stallone a I mercenari.

Del resto è proprio Jason Statham ad aver maggior spazio in questo film rispetto a Sly.