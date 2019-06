Primo meraviglioso teaser poster ufficiale per Wonder Woman 1984

Giusto ieri, grazie a una foto leaked, abbiamo avuto modo di ammirare un banner promozionale di Wonder Woman 1984, attesissimo sequel del Wonder Woman del 2017 diretto ancora una volta da Patty Jenkins e con protagonista la splendida Gal Gadot, ma è adesso che arriva un primo teaser poster ufficiale.

Non c'è che dire: è davvero meraviglioso. L'amazzone di Temyschira interpretata dalla Gadot è al centro dell'immagine, che si costruisce su un senso dello psichedelico inaspettato per il film, che guarda però all'epoca in cui è ambientato, ai colori sgargianti degli anni '80, a un decennio totalmente differente dalla prima guerra mondiale. Diffondendo via Twitter il poster, la Jenkins ha annunciato anche che la Warner Bros quest'anno non avrà alcun panel alla Hall H del San Diego Comic-Con di luglio.



Diana non indossa neanche il suo tipico costume da Wonder Woman, perché è vestita di un'armatura dorata dal grande fascino. Questa apertura tanto schietta al colore e agli anni '80 non può che ricordarci in questo primo poster a tinte arcobaleno alcune scelte cromatiche di Thor: Ragnarok, anche se ovviamente il due film non potranno essere più diversi, di questo ne siamo assolutamente sicuri. C'è anche da dire che giugno è il mese del Pride LGBTQ, dunque i colori non sono scelti a caso neanche per questo.



Wonder Woman 1984 vede nel cast anche Chris Pine, Pedro Pascal, Robin Wright, Kristen Wiig nei panni della villain Cheetah e Connie Nielson, per un'uscita prevista nelle sale americane il 5 giugno 2020. I dettagli sulla trama sono ancora segretissimi.