Primo meraviglioso poster ufficiale per The Green Knight di David Lowery

È grazie alla A24 che possiamo mostrarvi il primo, meraviglioso poster ufficiale dell'intrigante The Green Knight, nuovo progetto di stampo fantasy scritto e diretto da David Lowery (A Ghost Story, The Old Man & the Gun) e ispirato a una parte dei celebri racconti del Ciclo Arturiano di leggende britanniche.

Al momento non è disponibile alcuna sinossi ufficiale, anche se da quanto trapelato la storia del film seguirà l'impresa di Sir Gawin, sconsiderato e testardo nipote di Re Artù che decide di imbarcarsi in una pericolosa e rischiosa missione per affrontare l'eponimo Cavaliere Verde, un gigantesco guerriero dalla pelle smeraldo.



Protagonista di The Green Knight un nutrito cast di star guidato da Dave Patel nei panni di Gawin e composto anche da Alicia Vikander nel ruolo di Lady Esel, Joel Edgerton, Sean Herris in quello di Re Artù e Ralph Ineson nella parte del Cavaliere Verde. A occuparsi degli effetti speciali del progetto ci ha pensato la prestigiosa Weta Digital.



The Green Knight uscirà nelle sale americane il prossimo 29 maggio, mentre non c'è ancora nessuna data ufficiale per il mercato italiano, dove è probabile possa approdare su qualche piattaforma streaming, Netflix o Amazon Prime Video che sia.



