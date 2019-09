Il meraviglioso poster dei ragazzi della Mondo dedicato a Spider-Man: Un uovo universo

Mentre si attende di capire il prossimo futuro dello Spider-Man di Tom Holland al cinema, se in esclusivo utilizzo della Sony Pictures o ancora nel Marvel Cinematic Universe, dato che sembrerebbe essere stato proposto un nuovo accordo, lo studio di Venom sta lavorando alacremente ai sequel e spin-off dell'ottimo Spider-Man: Un nuovo universo.

Attualmente sarebbero in lavorazione due film: un sequel diretto della storia di Miles Morales e un altro dedicato invece alla dimensione di Spider-Gwen, anche se sono ormai mesi che non si hanno notizie in merito, se non che si tenterà di innovare le tecniche d'animazione come già fatto con lo straordinario Premio Oscar diretto da Bob Persichetti e Rodney Rothman.



In attesa di capire come procederà il franchise, quindi, i talentuosi ragazzi della Mondo hanno deciso di creare un meraviglioso poster su licenza di Spider-Man: Un nuovo universo, confezionando un'immagine davvero fantastica che siamo certi farà gola agli appassionati più sfegatati e a chi ha amato a dismisura il film d'animazione. Bello nella struttura, nel ricalco dello stile animato e nelle scelte cromatiche e d'impostazione.



Se avete voglia di rivedervi Spider-Man: Un nuovo universo lo trovate disponibile già da un bel po' in home video in tutti i migliori negozi.