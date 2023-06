La meravigliosa storia di Henry Sugar, svelata la durata del film di Wes Anderson!

In una recente intervista rilasciata a Indiewire, il regista Wes Anderson ha svelato ufficialmente la durata del suo prossimo film, La meravigliosa storia di Henry Sugar (The Wonderful Story of Henry Sugar), tratto da una raccolta di racconti di Roald Dahl. Un autore che Anderson ha già adattato in Fantastic Mr. Fox.

La raccolta di racconti in italiano è stata tradotta in Un gioco da ragazzi e altre storie e per Anderson si tratta della prima collaborazione con Netflix. Benedict Cumberbatch sarà la star del film.



"Conoscevo Roald Dahl da prima che facessi Fantastic Mr. Fox. Incontrai Lindsay Dahl, la sua vedova, quando stavamo girando I Tenenbaum, vent'anni fa. Ho voluto fare per anni Henry Sugar e avevano accantonato questa storia per me perché ero loro amico. Lindsay ha passato il testimone a Luke, nipote di Dahl. Avevo questa storia ad aspettarmi ma non riuscivo a pensare a come affrontarla. Ciò che amavo della storia è com'era scritta, le parole di Dahl. Non riuscivo a trovare una risposta e alla fine ce l'ho fatta".



Poi la rivelazione sul minutaggio:"Non è un lungometraggio. Più che altro qualcosa sui 37 minuti. Ma nel tempo che mi ci è voluto per essere pronto la famiglia Dahl non aveva più i diritti sull'opera. Li aveva venduti a Netflix".

E la durata è perfetta per lo streaming, secondo Anderson:"Non si tratta di scegliere tra una vera e propria uscita al cinema e una in streaming perché non lo distribuiresti mai al cinema".



