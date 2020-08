Ben Mendelsohn a ruota libera: 'Voglio essere 007 e amo The Last of Us'

In attesa di scoprire se il suo Direttore Krennic tornerà nella serie su Cassian Andor, Ben Mendelsohn parla dei suoi sogni e delle sue passioni oltre a Star Wars: tra queste un posto speciale è riservato a James Bond e a The Last Of Us.

Nel corso di una lunga intervista per NME.com, l'attore ha rivelato di essere un accanito videogiocatore: "Ho la mia copia di The Last of Us Parte II tra le mani proprio ora. Sono solo ad un terzo del gioco perché la mia PlayStation è andata persa e ho dovuto comprarne una nuova. Ho sempre pensato che ci fosse spazio per qualcosa in più nella storia di Ellie e Joel ma ero preoccupato che un sequel potesse togliere forza all'impatto del primo gioco. Fino ad ora non è successo".

Una paura che abbiamo avuto tutti, ma Neil Druckmann e i suoi si sono superati ancora una volta, e sicuramente Mendelsohn ne rimarrà entusiasta. Nonostante sia diventato famoso per i suoi ruoli da villain in produzioni come Bloodlines, The Dark Knight Returns e Rogue One, vorrebbe indossare per una volta i panni del protagonista in un film di James Bond:

"Proprio l'altro giorno stavo canticchiando Thunderball. Senza alcun dubbio James Bond è l'uomo più figo che esista... e il bello è che neanche esiste! Non avevo realizzato che la mia fosse una stupida fantasia maschile. Era il migliore, in tutto e per tutto. Roger Moore è stato il Bond con il quale sono cresciuto, ma sono rimasto incredibilmente colpito anche da 007: Al Servizio Segreto di Sua Maestà, con George Lazenby come protagonista. E ovviamente non si può ignorare Sean Connery".

Ha continuato ribadendo tutto il suo amore per 007, un ruolo che accetterebbe ad occhi chiusi: "Certo, assolutamente. Non ci sono dubbi, interpreterei di sicuro James Bond". Gli autori potrebbero decidere di sorprendere tutti assumendolo, ora che Daniel Craig sta per salutare il personaggio con No Time To Die?

L'attore ha concluso ammettendo di essere inoltre appassionato di musica: "La musica ha avuto sempre un grande ruolo nella mia vita, ho imparato un sacco sulla recitazione ascoltando l'hip hop e il blues", e un avido ascoltatore di podcast: "Mi piace ascoltare qualsiasi podcast che mi permetta di imparare qualcosa. Ho lasciato la scuola quando ero giovane, quindi mi piace imparare cose nuove ora".

Intanto è stato decretato il miglior James Bond di sempre: chissà, magari un giorno comparirà anche Mendelshon nella lista dei più apprezzati...