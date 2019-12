Mena Massoud di Aladdin si sfoga: 'Nonostante il miliardo incassato, nessuno mi chiama'

Ottenere il ruolo da protagonista nel live-action Disney di Aladdin diretto da Guy Ritchie avrebbe dovuto essere la sua grande occasione per emergere come giovane promessa di Hollywood, specie dopo il miliardo di dollari incassato dal film, ma per Mena Massoud la realtà è stata decisamente diversa e meno fortunata.

In una recente intervista con il Daily Beast, infatti, l'attore ventottenne si è aperto con il giornalista ed è stato brutalmente onesto sull'andamento della sua carriera dopo l'enorme successo di Aladdin: "La grande verità è che non ho ottenuto alcun vantaggio da quel film. Sono anche un po' stanco di starmene zitto. Voglio che le persone sappiano che non sono sempre rose quando partecipi a un progetto come Aladdin. Dicono 'deve averne guadagnato milioni' o 'sicuramente ha ottenuto altri ruoli dopo il successo', ma non è così. Non sono stato chiamato a nessun provino o audizione da quando ho fatto Aladdin".



Il reporter del Daily Beast, Kevin Fallon, ha voluto sottolineare il tono "mai stressato o piagnucoloso" dell'attore, che voleva invece concentrarsi su una verità ben più grave: la dura battaglia degli attori di colore per emergere nel mondo di Hollywood, persino dopo aver partecipato a una IP di grande successo come Aladdin.



Continua Massoud: "È una giungla per tante persone. La gente ha queste idee in testa. Sono qui seduto a chiedere 'ok, Aladdin ha superato il miliardo di dollari ai botteghini, posso almeno avere un'audizione? Certo non mi aspetto di essere provinato per il nuovo Batman, ma almeno entrare in qualche stanza per un'audizione? Posso avere almeno una possibilità? Non va mai come credi o come pensa la gente. Dopo Aladdin credo che di dover fare un passo indietro nelle aspettative per la mia carriera e per il mio futuro".



Il prossimo progetto di Mena Massoud sarà in un ruolo di supporto nella serie noir Reprisal di Hulu, al fianco di Abigail Spencer. L'attore ha ottenuto il ruolo dopo aver finito di girare Aladdin ma molto prima dell'uscita nelle sale.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Aladdin e alle discussioni con Guy Ritchie per un seuqel.