Men, Jessie Buckley e Rory Kinnear nel cast del nuovo film di Alex Garland

Alex Garland è uno dei registi più interessanti degli ultimi anni, autore di titoli affascinanti e di buon successo con Ex Machina e Annientamento, oltre alla recente miniserie FX, Devs. Ora un nuovo progetto è in cantiere, con il titolo Men. A24 produrrà il film drammatico con probabili protagonisti Jessie Buckley e Rory Kinnear.

Men sarà scritto e diretto da Alex Garland e racconterà la storia di una donna (Buckley) che decide di andare in vacanza da sola nella campagna inglese dopo la morte del suo ex marito. Scott Rudin, celebre collaboratore di Garland, tornerà a lavorare con il regista, al fianco di Eli Bush, Andrew Macdonald e Allon Reich.

Si tratta del primo lungometraggio di Garland dai tempi di Annientamento, uscito nel 2018, con protagonista Natalie Portman.



Tempo fa Alex Garland parlò in questi termini della miniserie Devs:"Immagino davvero di cosa si tratta, è più esplicitamente politica. C'è politica in realtà, in Dredd e 28 giorni dopo, e certamente in Ex Machina e in Devs, ma la politica spesso è più lì per deduzione. E le persone che sono interessate o sintonizzate alla politica lo capiranno e lo vedranno. Questa sarà semplicemente più politica".

Jessie Buckley è stata protagonista dell'ultimo film di Charlie Kaufman, Sto pensando di finirla qui, al fianco di Jesse Plemons.

Rory Kinnear sarà nel cast del prossimo film di James Bond, No Time To Die, con Daniel Craig alla sua ultima apparizione nel ruolo dell'agente 007.



Per ripercorrere la carriera di Alex Garland potete leggere la recensione di Ex Machina e la recensione di Annientamento.