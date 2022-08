Men, il nuovo incubo di Alex Garland: 5 curiosità da scoprire prima di entrare in sala

Oggi 24 agosto 2022 non è solo il giorno di Crimes of the Future di David Cronenberg, ma anche quello di Men di Alex Garland, nuovo thriller originale dell'acclamato romanziere e regista londinese.

Come sempre, vi forniamo all'interno dell'articolo 5 cose da sapere su Men prima di entrare in sala:

Un grande ritorno : Dopo la rivoluzionaria serie televisiva Devs, tra le opere audiovisive più sagaci degli ultimi anni, Alex Garland torna al cinema scrivendo e dirigendo un nuovo lungometraggio originale per la A24, il primo a quattro anni di distanza dell'acclamato sci-fi Annientamento. L'autore, candidato al premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale di Ex Machina, nasce come romanziere e nel corso della sua carriera ha pubblicato tre libri (L'ultima spiaggia, Black Dog e Coma), dai quali sono stati tratti i film The Beach con Leonardo DiCaprio e The Tesseract; si dice che sia stato anche il regista 'segreto' di Dredd: Il giudice dell'apocalisse, il cult con Kurl Urban, progetto dalla produzione a dir poco tribolata ufficialmente accreditato al regista Pete Travis.

: Dopo la rivoluzionaria serie televisiva Devs, tra le opere audiovisive più sagaci degli ultimi anni, Alex Garland torna al cinema scrivendo e dirigendo un nuovo lungometraggio originale per la A24, il primo a quattro anni di distanza dell'acclamato sci-fi Annientamento. L'autore, candidato al premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale di Ex Machina, nasce come romanziere e nel corso della sua carriera ha pubblicato tre libri (L'ultima spiaggia, Black Dog e Coma), dai quali sono stati tratti i film The Beach con Leonardo DiCaprio e The Tesseract; si dice che sia stato anche il regista 'segreto' di Dredd: Il giudice dell'apocalisse, il cult con Kurl Urban, progetto dalla produzione a dir poco tribolata ufficialmente accreditato al regista Pete Travis. La storia : la storia di Men è piccola, ristretta, claustrofobica, fatta di boschi, gallerie, chiese deserte e case di campagna isolate, e racconta la disavventura weird e surreale di una donna -ossessionata dai sensi di colpa per il suicidio del suo ex compagno, che si è tolto la vita davanti ai suoi occhi dopo essere stato scaricato - che inizia a vedere lo stesso volto in tutti gli uomini che incontra.

: la storia di Men è piccola, ristretta, claustrofobica, fatta di boschi, gallerie, chiese deserte e case di campagna isolate, e racconta la disavventura weird e surreale di una donna -ossessionata dai sensi di colpa per il suicidio del suo ex compagno, che si è tolto la vita davanti ai suoi occhi dopo essere stato scaricato - che inizia a vedere lo stesso volto in tutti gli uomini che incontra. Quattro su quattro : tralasciando Dredd: Il giudice dell'apocalisse, questo è il quarto progetto diretto da Alex Garland ad includere la partecipazione di Sonoya Mizuno. L'attrice, ballerina e modella giapponese naturalizzata britannica, che in questi giorni può essere vista nella serie tv House of the Dragon, è infatti apparsa sia in Ex Machina e Annientamento, i precedenti due lungometraggi dell'autore, nei quali ha avuto ruoli secondari, sia in Devs, che invece l'ha vista protagonista assoluta. In Men, tuttavia, è presente solo come performance vocale nei panni di un'operatrice telefonica della polizia.

: tralasciando Dredd: Il giudice dell'apocalisse, questo è il quarto progetto diretto da Alex Garland ad includere la partecipazione di Sonoya Mizuno. L'attrice, ballerina e modella giapponese naturalizzata britannica, che in questi giorni può essere vista nella serie tv House of the Dragon, è infatti apparsa sia in Ex Machina e Annientamento, i precedenti due lungometraggi dell'autore, nei quali ha avuto ruoli secondari, sia in Devs, che invece l'ha vista protagonista assoluta. In Men, tuttavia, è presente solo come performance vocale nei panni di un'operatrice telefonica della polizia. 17 minuti di silenzio : il film contiene una sequenza di 17 minuti (dunque quasi il 20% della sua durata totale) in cui non ci sono dialoghi, fatta eccezione per due 'fuck' che la protagonista Harper (interpretata da Jessie Buckley) mormora tra sé in due diverse occasioni.

: il film contiene una sequenza di 17 minuti (dunque quasi il 20% della sua durata totale) in cui non ci sono dialoghi, fatta eccezione per due 'fuck' che la protagonista Harper (interpretata da Jessie Buckley) mormora tra sé in due diverse occasioni. Uno nessuno cento Rory Kinnear: Men è un'altra storia di un altro amore finito (dopo Devs) nella quale, riprendendo le idee di isolamento che hanno contraddistinto tutti i suoi film precedenti, tutti ambientati in un microcosmo separato dal resto della società e sempre immerso in quella natura sul quale la sua camera tende spesso a fissarsi in una serie di pause narrative evocative e ragionate (un isolamento che è sempre l'emanazione di un sentimento interiore), Garland mette in scena una lunga e raccapricciante allegoria sociale tutta attorcigliata intorno a delle grandi trovate di tensione e suspense e retta sulle spalle, più che della protagonista Jessie Buckley, dell'antagonista Rory Kinnear: l'attore britannico, infatti, è chiamato ad interpretare tutti i ruoli di tutti gli uomini che la protagonista incontrerà nella sua disavventura.

