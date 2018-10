Men in Black: Tessa Thompson posta una foto di lei e Chris Hemsworth in 'completo nero'!

Come sapete Men In Black, lo spinoff degli originali con Will Smith, vedrà lavorare nuovamente insieme i co-protagonisti di Thor: Ragnarok, Tessa Thompson e Chris Hemsworth.

Gli interpreti, rispettivamente, di Valchiria e del Figlio di Odino, si mostrano nel competo nero tipico dei Men in Black in questa nuova foto. La Thompson ha i capelli corti rispetto all'acconciatura che le avevamo visto portare in Ragnarok, ed entrambi si trovano nel deserto... Chissà a fare che cosa?

La cosa simpatica è che nella caption di Instagram che l'attrice ha postato ha scritto "Buddies in black", "Amici in nero".

I dettagli della trama sono ancora nascosti, ma Hemsworth ha recentemente dichiarato che l'obiettivo del cast e della troupe è quello di riportare sullo schermo il tono divertente e avventuroso della trilogia originale.

"In pratica stiamo cercando di mettere un sacco di umorismo all'interno del film, come è stato per i precedenti: sono ovviamente delle "grandi scarpe da riempire", quindi stiamo lavorando meglio che possiamo per fare qualcosa di epico e divertente", ha detto Hemsworth durante un'intervista rilasciata a Variety.

"Stanno cercando anche di renderlo unico e diverso dagli altri, ovviamente, quindi penso che potreste persino vedere paesi diversi, forse. Alcune città diverse da quelle che abbiamo visto nei film precedenti di Men in Black."

E, stando a quest'immagine, pare proprio che sarà così.