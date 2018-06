Men in Black: Kumail Nanjiani è nel cast del reboot con Chris Hemsworth e Tessa Thompson

L'attore di Silicon Valley, Kumail Nanjiani, è in trattativa per entrare a far parte del cast del remake di Men in Black, che vedrà protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Liam Neeson farà parte del cast anche lui, e sarà il capo della sezione MIB del Regno Unito. Infatti, come forse saprete già, la pellicola sarà ambientata in Gran Bretagna. In questo reboot vedremo quindi i due colleghi MCU, Chris Hemsworth e Tessa Thompson lavorare di nuovo insieme.



La chimica tra i due, del resto, era indubbia nel cinefumetto in cui li abbiamo visti recitare insieme, il Thor: Ragnarok diretto da Taika Waititi.

E ora arriva la notizia che il cast si sta ampliando per il Men In Black diretto da F. Gary Gray, dal momento che anche uno dei membri del cast della famosa serie Silicon Valley, Kumail Nanjiani appunto, si sta unendo al progetto.

Che ne dite? Siete curiosi di vedere nuovamente in azione gli "uomini in nero"?