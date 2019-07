Men In Black: International è ancora in testa al box office italiano

Dopo l'ottimo esordio di Men In Black: International al box office italiano, il film con Tessa Thompson e Chris Hemsworth sta affrontando bene il suo primo week-end nel Bel Paese.

Anche grazie all'assenza di concorrenti, ha dominato la classifica di sabato 27 luglio con ben 364mila euro, la miglior media nella top-ten della giornata: il totale del quarto film della saga sale in questo modo a 674mila euro in tre giorni.

In seconda posizione, appena dietro, troviamo ancora una volta Spider-Man: Far From Home, che con altri 301mila euro sale ad un totale di 9.6 milioni di euro, con il traguardo dei dieci milioni che sarà facilmente superato nelle prossime ore.

Chiude il podio Serenity, che risale con 140mila euro per un totale di 764mila euro, mentre fisso al quarto ritroviamo il film Disney-Pixar Toy Story 4, con un incasso giornaliero di 93mila euro per un totale aggiornato a 5.4 milioni di euro.

La top five è chiusa da Edison – L’Uomo che Illuminò il Mondo, che aumenta i propri guadagni con ulteriori 79mila euro salendo ad un totale di 682mila euro. Midsommar - Il Villaggio dei Dannati, altra nuova uscita della settimana, si ferma al sesto posto con 69mila euro, per un totale di 133mila euro in tre giorni.

