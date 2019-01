Men in Black International: nuove razze aliene nelle foto promozionali inedite

Entertainment Weekly ha pubblicato nuove foto promozionali per Men in Black International, quarto capitolo della celebre saga sci-fi iniziata negli anni '90 che vedrà per protagonista Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Nelle immagini, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, vengono mostrate nuove razze aliene che compariranno nel corso del film.

Men In Black è basato su un famoso fumetto della Malibu Comics adattato, con successo, in una trilogia anni fa. Protagonisti di questa nuova avventura cinematografica saranno Chris Hemsworth e Tessa Thompson, che hanno già lavorato insieme nel film del Marvel Cinematic Universe Thor: Ragnarok, uscito a novembre 2017 e diretto da Taika Waititi.

In arrivo il 13 giugno 2019, Men in Black International vedrà nel cast anche la partecipazione di Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Rebecca Ferguson e Liam Neeson; inoltre è stato confermato che Emma Thompson riprenderà il suo ruolo dalla trilogia originale (era in Men in Black 3) collegando dunque questo nuovo spin-off all'universo dei primi tre film della saga, interpretati da Will Smith e Tommy Lee Jones.

La regia è affidata a F. Gary Gray, reduce dal successo planetario di Fast & Furious 8 e Straight Outta Compton, che dirigerà la pellicola basandosi sulla sceneggiatura di Matt Holloway e Art Marcum (Iron Man).

Steven Spielberg sarà ancora una voltaproduttore esecutivo.