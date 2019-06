Men In Black: International apre al primo posto negli Stati Uniti

Con il budget di produzione già recuperato praticamente prima di arrivare in sala, come vi abbiamo spiegato, Men In Black: International debutta al primo posto negli Stati Uniti, al comando però di una classifica molto povera che secondo gli analisti delinea un week-end al ribasso per il mercato.

Nonostante la festività del Father’s Day, i risultati del botteghino di venerdì non sono esattamente incoraggianti e dimostrano il pessimismo degli esperti del settore.

Men in Black: International ha infatti raccolto solo $10.4 milioni di dollari, che sono sì in linea con le ultime previsioni ma anche piuttosto al di sotto delle proiezioni iniziali pubblicate dalle riviste specializzate qualche settimana fa: per il week-end d'apertura su tre giorni si prevede un incasso complessivo compreso fra i $25/27 milioni di dollari, cifra molto più bassa tanto del recente X-Men: Dark Phoenix quanto dell’esordio di Men in Black 3 nel 2012, quando nel primo fine settimana la Sony raccolse $17.6 milioni solo dal primo giorno di apertura.

Alla seconda posizione troviamo Pets 2, con $6.9 milioni di dollari che alano il totale domestico a $75.1 milioni complessivi: il film d'animazione della Illumination, che ha raggiunto i $124 milioni a livello globale, se la vedrà proprio con Men in Black per la vetta della classifica del week-end.

Al terzo posto c'è ancora Aladdin, che ha incassato $4.7 milioni di dollari salendo a $251 milioni complessivi (oltre $620 a livello globale), mentre apre al quarto posto Shaft, con soli $2.7 milioni di dollari, risultato che è nettamente inferiore al tracking delle ultime settimane.

Scende alla quinta posizione X-Men: Dark Phoenix, che perde l’83% rispetto a venerdì scorso e incassa solo 2.3 milioni di dollari, portandosi a soli 45.1 milioni di dollari in otto giorni.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai character poster di Men In Black: International. Il film con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, vi ricordiamo, arriverà nei cinema italiani dal prossimo 25 luglio.