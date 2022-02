Men, il film di Alex Garland si presenta in un primo poster ufficiale: trailer in arrivo

Lo scorso anno era stato annunciato Men il nuovo film di Alex Garland, ma finora non avevamo avuto molti aggiornamenti in merito. Quest'oggi però vediamo un primo poster ufficiale della pellicola, con la promessa di un trailer in arrivo.

Fresca di nomination agli Oscar 2022 per The Lost Daughter, Jessie Buckley figura anche nel primo poster ufficiale di Men, l'horror scritto e diretto da Alex Garland (il regista e sceneggiatore di Ex-Machina e Annihilation).

Prodotto da A24, il film seguirà le vicende di una giovane donna che, dopo la morte dell'ex-marito, deciderò di partire per un viaggio in solitaria verso la campagna inglese. Ma cosa accadrà durante questa "vacanza"?

Beh, a giudicare dalla tagline del poster, la risposta non sembrerebbe vertere su qualcosa di particolarmente piacevole...

"Ciò che ti dà la caccia ti troverà" si legge infatti sul poster, che mostra la donna in penombra rivolta verso l'entrata di un tunnel alla fine di un sentiero di un qualche bosco... E il poster mostra anche una grande quantità d'acqua accumulata sul terreno. Che si possa trattare di una qualche misteriosa creatura acquatica?

Difficile dirlo, ma qualcosa in più dovrebbe rivelarcelo un primo trailer che, stando a quanto riportato, dovrebbe arrivare solo tra qualche ora.

Curiosi?