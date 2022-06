Men in Black: torna nelle sale in 4K per il 25esimo anniversario il cult con Will Smith

Men in Black usciva nelle sale il 2 luglio 1997. Per celebrare il suo 25esimo anniversario, quindi, la pellicola fantascientifica con Will Smith e Tommy Lee Jones tornerà nelle sale americane in una versione rimasterizzata in 4K per un evento di due giorni previsto il 3 e 4 luglio prossimi. L'evento includerà una speciale intervista al regista.

Come è noto a tutti gli appassionati della saga, il film racconta le avventure di due improbabili partner, gli agenti K, interpretato da Tommy Lee Jones, e Jay, interpretato da Will Smith, che fanno parte dell'organizzazione segreta chiamata Men in Black, che regolamenta e monitora tutto ciò che è alieno sul pianeta Terra. L'agente K, stanco del mondo, e il suo giovane partner, fastidiosamente entusiasta, l'agente J, indagano su alcune misteriose morti aliene con l'aiuto di un vice medico legale molto intraprendente di New York, la dottoressa Laura Weaver, interpretata da Linda Fiorentino. Insieme sono sulle tracce di un criminale intergalattico, interpretato da Vincent D'Onofrio, che minaccia di distruggere il pianeta.

Il film è liberamente basato sull'omonimo fumetto della Malibu Comic di Lowell Cunningham. All'epoca, Men in Black fu un enorme successo al botteghino e incassò oltre 589,3 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 90 milioni di dollari, diventando il terzo film di maggior incasso di quell'anno. Inoltre, ha ottenuto tre nomination agli Oscar: miglior colonna sonora originale, miglior direzione artistica e miglior trucco. Neanche a specificarlo, ha ovviamente vinto la statuetta per il trucco.

Prodotto da Steven Spielberg, Men in Black fu diretto da Barry Sonnenfeld che poi tornò alla regia anche per i successivi due capitoli. Il recente spin-off con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, Men in Black: International è stato diretto da F. Gary Gray.

Ancora nessuna notizia su una eventuale riprogrammazione di Men in Black nelle sale italiane. Sapevate che in Men in Black 3 Mark Wahlberg doveva essere K? La parte andò poi a Josh Brolin.