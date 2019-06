Men in Black: International, la Sony ha praticamente già coperto il budget di produzione

Nonostante delle prime recensioni non entusiastiche per Men in Black: International, gli analisti di Variety prevedono comunque un esordio globale superiore ai $100 milioni di dollari per il nuovo film del franchise Sony Pictures.

Il film, che esordirà questo week-end (praticamente ovunque tranne che in Italia: da noi arriverà dal prossimo 25 luglio), stando alle proiezioni dovrebbe incassare una cifra compresa fra i $100 e i $115 milioni a livello internazionale, con circa $30 milioni nel solo mercato nordamericano. Dal resto dei 56 mercati in cui uscirà, il quarto capitolo del franchise incasserà il 92% del suo totale previsto.

Per la Sony queste cifre rappresenterebbero un vero e proprio successo, anche perché i nuovi rapporti segnalano che i costi di produzione - precedentemente indicati intorno ai $100 milioni - sarebbero inferiori "di molto", il che garantirebbe alla major degli introiti già dal primo week-end. I partner produttivi - Hemisphere e Tencent - avrebbero infatti contribuito alle spese per il film versando, a testa, circa il 18% dell’importo totale. Inoltre, grazie ai co-branding e gli sponsor con marchi importanti come Lexus e Paul Smith, la major avrebbe già incassato/coperto la bellezza di $75 milioni.

Insomma sarà improbabile che il film si riveli un insuccesso, soprattutto perché la maggior parte del budget di produzione è già stato recuperato.

