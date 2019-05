Men in Black: International, previsto il peggior debutto del franchise al box office

A tre settimane dall'uscita nelle sale di Men in Black: International, nuovo capitolo della saga che vedrà come protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson, le previsioni del box office parlano di un potenziale esordio da 40 milioni di dollari.

Se dovessero confermarsi i dati pubblicati da Deadline, il nuovo Men in Black firmerebbe il peggior debutto della storia del franchise: tutti i film precedenti hanno infatti superato la soglia dei 50 milioni nel weekend d'apertura, con Men in Black 3 in testa con 54 milioni.

Dopo l'ottimo risultato ottenuto dal primo capitolo con Will Smith e Tommy Lee Jones, che nel 1997 ha incassato negli Stati Uniti oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo, la saga non è più riuscita a superarsi nel botteghino domestico, anche se globalmente il terzo capitolo ha ottenuto ben 624 milioni. Se International dovesse aprire con 40 milioni difficilmente riuscirebbe a raggiungere tali cifre durante la sua programmazione nelle sale.

Diretto da F. Gary Gary, Men in Black International vedrà i due asgardiani di Thor: Ragnarok nel ruolo degli agenti H e M: la coppia dovrà affrontare la più grande minaccia mai apparsa sulla terra. Nel cast del film anche Liam Neeson, per una data di uscita prevista per il prossimo 25 luglio. Qui puoi trovare il trailer ufficiale di Men in Black: International.