Men in Black: International, ecco gli alieni del film nei nuovi character poster!

Sony Pictures ha diffuso (via Impawards) quattro nuovi fantastici character poster di Men in Black: International, quarto film dell'apprezzata saga sci-fi che questa volta vedrà Chris Hemsworth e Tessa Thompson nei panni degli agenti H e M.

Questi nuovi character poster, che come sempre vi riportiamo in calce alla notizia, mostrano da vicino alcuni degli alieni che ritroveremo nel film: dai due "gemelli" antagonisti al personaggio di Rebecca Ferguson passando per un terrificante serpente a tre teste.

Il reboot ha da poco debuttato negli Stati Uniti ottenendo 3,1 milioni di dollari alle anteprime del giovedì. Secondo i dati degli analisti, Men in Black: International dovrebbe riuscire a superare i 20 milioni di dollari nel primo weekend domestico.

I due protagonisti di Thor: Ragnarok hanno ereditato gli storici ruoli di Will Smith e Tommy Lee Jones e questa volta dovranno vedersela con una minaccia interna alla stessa agenzia. Nel cast del film troveremo anche Rebecca Ferguson, Liam Neeson e Kumail Nanjiani.

Diretto da F. Gary Gray, Men in Black: International arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 luglio. La tiepida accoglienza riservata dalla critica ha comunque esaltato la scoppiettante coppia formata da Hemsworth e dalla Thompson. Qui potete trovare il trailer di Men in Black: International.