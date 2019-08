Men in Black: International ancora primo in Italia, seguito da Spider-Man e Hotel Artemis

Dopo gli incassi della scorsa settimana Men In Black: International della Universal si conferma il film del momento al botteghino italiano, rimanendo in testa anche nonostante le nuove uscite della settimana.

Il film con Chris Hemsworth e Tessa Thompson rimane in testa con 78mila euro incassati nella giornata di giovedì 1 agosto, cifra che fa salire il totale italiano a 1.5 milioni di euro in poco più di una settimana.

Subito dietro troviamo Spider-Man: Far From Home, che ha incassato altri 72mila euro aumentando il proprio totale a circa 10.5 milioni di euro, mentre il podio è chiuso da Hotel Artemis, new entry della settimana con 42mila euro e la miglior media per sala dell'intera top-ten.

Al quarto posto si piazza Isabelle – L’Ultima Evocazione, con 20mila euro, mentre Serenity - L'Isola dell'Inganno ha incassato altri 19mila euro per un totale di un milione di euro e il quinto posto nella classifica giornaliera.

Tra le nuove uscite, invece, apre all'ottavo posto Dolcissime con 14mila euro, mentre Una Famiglia al Tappeto chiude la top-ten con appena 7.700 euro.

Per altre informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Men In Black: International.

Voi quali film avete in programma di guardare questa settimana? Avete già visto Men In Black: International? Cosa ne pensate? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.