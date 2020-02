Men in Black: International, il divertente trailer onesto del film con Chris Hemsworth

Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel 2019, oltre ad aver interpretato Thor e Valkyrie nel Marvel Cinematic Universe, hanno collaborato anche nel nuovo capitolo del franchise di MiB, nel film Men in Black: International. Ora online, grazie a Screen Junkies, è comparso - come consuetudine - un esilarante 'honest trailer' del film.

Men in Black: International racconta la storia di Molly, una bambina che incontra una creatura aliena e nonostante l'intervento dei Men in Black, riesce a non farsi togliere la memoria di quell'incontro. Da quel momento coltiva il sogno far parte un giorno un agente segreto che scova gli alieni sulla Terra. Per convincere l'agente O (Emma Thompson) a confermarla nel gruppo dei MiB, Molly affiancherà sul campo l'agente H (Chris Hemsworth).



Il cast di Men in Black: International comprende anche Liam Neeson, Rafe Spall e Rebecca Ferguson. Il franchise di Men in Black è nato nel 1997 con il primo film, Men in Black, diretto da Barry Sonnenfeld e basato sull'omonima serie a fumetti di Lowell Cunningham. Negli anni successivi sono stati prodotti due sequel: Men in Black II (2002) e Men in Black 3 (2012). Nel 2019 l'uscita del film spin-off, per la regia di F. Gary Gray.

Le due star principali del franchise sono state negli anni Will Smith e Tommy Lee Jones. Ad agosto Men in Black: International è stato in testa al box-office in Italia. Nel corso dei mesi ha avuto comunque recensioni poco positive e il presidente della Sony spiegò i problemi di Men in Black: International.