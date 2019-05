Men in Black: International, Chris Hemsworth era la prima scelta del regista

Dopo aver interpretato la nuova (e spassosissima) versione di Thor in Avengers: Endgame, Chris Hemsworth tornerà nelle sale a luglio vestito con giacca, cravatta e occhiali in Men in Black: International, quarto capitolo dell'amato franchise di fantascienza.

Il nuovo capitolo della saga è diretto da F. Gary Gray, che in una recente intervista con Variety ha elogiato il lavoro di Hemsworth definendolo una fusione tra una superstar e un gran lavoratore.

"Era la mia prima scelta," ha detto il regista. "C'è una differenza tra una superstar e un attore che studia il suo mestiere. Lui è una combinazione di entrambe le cose. Basta fare il nome di Chris Hemsworth e la va gente va fuori di testa."

Dopo aver interpretato un Thor molto serio nei primi film del Marvel Cinematic Universe, l'interprete del Dio del Tuono ha fatto valere anche le sue doti da comedian nel reboot di Ghostbusters e in Thor: Ragnarok. Il suo talento non è di certo passato inosservato, e questo nuovo capitolo di Men in Black potrebbe consacrarlo come una vera e propria star delle action comedy, in attesa di vederlo in azione nei Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn.

La pellicola arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 luglio, qui potete dare un'occhiata ai nuovi character poster di Men in Black: International.