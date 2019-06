Men in Black International: gli agenti M e H in azione nei manifesti del film

Men in Black International è pronto a sbarcare nelle sale cinematografiche - dal 14 giugno negli USA e dal 25 luglio in Italia - e mentre si attendono le prime recensioni sul film, in Cina sono comparsi dei poster del prossimo capitolo diretto da F. Gary Gray, con protagonisti una coppia già vista insieme nell'MCU: Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Chris Hemsworth interpreta l'agente H mentre Tessa Thompson è l'agente M. I due 'eredi' di Tommy Lee Jones e Will Smith questa volta dovranno vedersela con una minaccia interna all'agenzia. Oltre alla presenza di Hemsworth e Thompson, il film vedrà protagonisti anche Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall i Les Twins e l'attrice premio Oscar Emma Thompson.



A quanto pare - secondo diversi report - il film farà registrare il probabile peggior esordio nel franchise ma la Sony spera di poter recuperare poi nelle settimane successive.

Dagli sponsor il film dovrebbe ottenere un bottino di 75 milioni di dollari. Il franchise di Men in Black è iniziato nel 1997 e ha generato sinora quattro film e un merchandising iconico che l'ha resa una delle saghe fantascientifiche più apprezzate degli anni '90 e non solo.

L'apporto di Tommy Lee Jones e Will Smith, all'epoca una vera e propria star in ascesa dopo il successo di Willy, il principe di Bel Air, è stato fondamentale per rendere appetibile in tutto il mondo le vicende di Men in Black, agenti segreti che lavorano per un'agenzia che si occupa di controllare il flusso di alieni presente sulla Terra.