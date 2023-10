Men in Black compie 26 anni: perchè Will Smith decise di partecipare al film?

Il 3 ottobre 1997 arrivava nelle sale un film che in pochissimo tempo ha ottenuto la licenza di cult: Men in Black. La pellicola, oltre a lanciare ulteriormente la "stella" di Will Smith ha dato nuova linfa al genere sci-fi, dando il via al modo di fare cinema d'intrattenimento moderno.

Pare che Tommy Lee Jones non fosse stato l'unico a rifiutare inizialmente il ruolo di Men in Black. Infatti, pare che inizialmente neanche Will Smith fosse particolarmente convinto del progetto. L'attore non era convinto di voler fare film dello stesso genere in maniera troppo ravvicinata quindi mise in dubbio la sua partecipazione alla pellicola. Il progetto, inizialmente, gli era stato presentato dal suo manager da sempre suo più grande consigliere nello scegliere i ruoli.

"Nel mio periodo d’oro, al culmine della mia carriera, era James Lassiter (il manager) a scegliere i miei film. Aveva semplicemente un occhio incredibile per queste cose: io, ad esempio, non volevo fare La Ricerca della Felicità. Non volevo fare Alì. Ed è stato JL a scegliere Men in Black" ha raccontato l'attore. Fondamentale, secondo il racconto, sarebbe stato l'intervento di Steven Spielberg, produttore della pellicola. "Poi però Steven Spielberg ha mandato un elicottero a prendermi. Ero a New York. Voleva parlarmi. L’elicottero è atterrato direttamente a casa sua. Ero suo già al 'ciao'. Ed è stata la prima volta che ho bevuto limonata con acqua gassata. Poi mi ha domandato: 'Spiegami perché non vuoi fare il mio film'. Lui era il produttore. E diciamocelo, non puoi dure no a Spielberg!" ha concluso.

