Men: A24 annuncia per domani un nuovo trailer e pubblica un nuovo poster

Dopo il poster ufficiale di Men, A24, stimata casa di produzione e distribuzione indipendente, ha pubblicato una nuova locandina e ha fissato per domani un nuovo trailer del prossimo film di Alex Garland, autore dei recenti Ex Machina e Annihilation, nonché sceneggiatore di 28 giorni dopo e Sunshine di Danny Boyle.

Nel poster in questione, che potete trovare in calce alla notizia, possiamo vedere il volto, segnato da un particolare ghigno, di Rory Kinnear, attore di formazione teatrale britannico e interprete di Bill Tanner, il braccio destro di M, in quasi tutti i film di James Bond del ciclo di Daniel Craig, per la precisione, da Quantum of Solace a No Time to Die. L'immagine è anche accompagnata dalla scritta "Per primo, Geoffrey." - facendo probabilmente riferimento al nome del personaggio di Kinnear - "Domani il nuovo trailer di Men".

Nel cast figura come protagonista Jessie Buckley, nominata agli Oscar di quest'anno come miglior attrice non protagonista per La Figlia Oscura (The Lost Daughter). Inoltre, grazie alla sinossi ufficiale e al primo trailer di Men, sappiamo che Buckley interpreta una donna che intraprende un viaggio solitario nella campagna inglese dopo la morte dell'ex-marito, quando si ritrova minacciata dall'arrivo di alcuni uomini, il cui scopo e la cui identità rimangono, per ora, sconosciuti.

Dunque, non ci resta che attendere domani per dare un'occhiata al nuovo trailer ufficiale di Men, progetto che sicuramente suscita la nostra curiosità, visti i meriti dell'autore in questione. Infine, vi ricordiamo che la data d'uscita di Men è fissata per il prossimo 20 maggio negli USA, mentre siamo ancora in attesa di informazioni ufficiali per la distribuzione italiana.