Memory: The Origins of Alien, il trailer del documentario sul capolavoro di Ridley Scott

Dopo aver studiato l'iconica scena della doccia di Psycho di Alfred Hitchcock con il documentario 78/52: Hitchcock's Shower Scene, la scrittrice e regista Alexandre O. Philippe è passata all'analisi di un altro capolavoro horror, l'Alien di Ridley Scott.

Il documentario, intitolato Memory: The Origins of Alien, si è finalmente mostrato nel primo trailer ufficiale, che potete vedere comodamente all'interno dell'articolo.

Con Memory: The Origins of Alien, la Phillipe racconta la storia delle origini di uno dei più grandi film della storia del cinema, rievocando come Scott, lo sceneggiatore Dan O’Bannon e il designer H.R.Giger si siano uniti per creare l'opera, ma anche la storia degli antichi miti e delle opere d'arte che lo hanno ispirato. "Sono molto interessata ai momenti del cinema che diventano essenzialmente momenti culturali. Si può certamente sostenere che la scena della doccia di Psycho lo fosse, stessa cosa per l'alieno che sbuca dal petto durante la cena di Alien", ha spiegato la Philippe.

Memory è stato presentato per la prima volta al Sundance e da allora ha fatto il giro del festival più importanti: il documentario presenta interviste a Veronica Cartwright (Alien, The Birds), Roger Christian (Alien, Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza), Tom Skerritt (Alien, Top Gun), Ronald Shusett (Alien) e Roger Corman (The Silence of the Lambs, Little Shop of Horrors).

Per altri approfondimenti leggete il nostro Everycult su Alien. Il film di Scott, tra l'altro, dovrebbe tornare nei cinema per il 40esimo anniversario.