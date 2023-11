Memory, Jessica Chastain e Peter Sarsgaard fanno i conti con un passato nel trailer

Arrivato in sordina alla Mostra del Cinema di Venezia, è finalmente online il trailer di Memory, nuovo film di Michel Franco che vede come protagonisti la vincitrice del premio Oscar Jessica Chastain e Peter Sarsgaard il quale, grazie alla sua performance nel film ha conquistato la Coppa Volpi.

Pare che, per la promozione del film, il team di Jessica Chastain gli avesse sconsigliato di andare a Venezia durante lo sciopero. La stessa attrice, però, si è presentata alla kermesse, facendosi portatrice del messaggio dei picchetti e delle proteste di attori e sceneggiatori. Nel trailer della pellicola, viene presentata la storia di due persone che, entrambe con differenti problemi, saranno costrette a riavere un rapporto dopo che un evento di anni prima ha cambiato le loro vite.

La Chastain veste i panni di un'alcolizzata e madre single che combatte costantemente con gli abusi sessuali che ha subito da ragazzina e che ancora le porta strascichi dal punto di vista personale e psicologico. Durante un incontro scolastico, la sua vita si incrocia con quella di un uomo affetto fa demenza precoce che non ricorda quale sia stato il loro rapporto decenni prima. La giovane si trova costretta, per lavoro, a prendersi cura di un uomo che, tecnicamente, in passato le ha rovinato la vita.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Memory. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!