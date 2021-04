Memory, Guy Pearce e Monica Bellucci saranno nel cast del thriller con Liam Neeson

Comincia a prendere forma il cast di Memory, il thriller poliziesco diretto da Martin Campbell con Liam Neeson nel ruolo del protagonista. A quanto si è appreso nella giornata di mercoledì, ci saranno anche Guy Pierce e Monica Bellucci. Il film è un remake del belga The Memory of a killer, a sua volta tratto dal libro dell'olandese Jef Geeraerts.

Guy Pearce e Monica Bellucci si aggiungono così a Harold Torres (ZeroZeroZero), Taj Atwal e Ray Fearon (La Bella e la Bestia), già annunciati in precedenza.

Le riprese di Memory sono attualmente in corso in Bulgaria. Il thriller è incentrato sul personaggio di Alex Lewis (Liam Neeson), un assassino che ha perso la memoria, in fuga da una banda di malviventi che lo vogliono morto dopo il suo rifiuto di completare un lavoro per un'organizzazione criminale. Guy Pearce interpreterà un agente dell'FBI, mentre Monica Bellucci, al lavoro anche sul set del nuovo film di Paolo Virzì, sarà una ricca imprenditrice, implicata in qualche modo nelle losche trame della storia.

La sceneggiatura del remake è scritta da Dario Scardapane (The Bridge, The Punisher). Il film è prodotto da Black Bear Pictures (I Care a lot, The Imitation Game) e Welle Entertainment. Produttori esecutivi di Memory sono Teddy Schwarzman, Ben Stillman, Peter Bouckaert e Rudy Durand.