Memorie di una geisha e la polemica sul cast: le attrici principali non sono giapponesi

Questa sera alle 21:30 su TV8 andrà in onda il film storico-sentimentale Memoria di una geisha, diretto da Rob Marshall, all'epoca reduce dal successo planetario del musical Chicago, valsogli la candidatura ai Premi Oscar come miglior regista. Per il suo secondo film però si scatenarono alcune polemiche per il casting degli attori.

Per il film tratto dall'omonimo romanzo di Arthur Golden, infatti, vennero subito ingaggiati Ken Watanabe, Youki Kudoh e Suzuka Ohgo - tutti di origini giapponesi - ma nel cast principale furono scelte anche Zhang Ziyi e Gong Li, cittadine cinesi, e Michelle Yeoh, che è invece malese e di origini cinesi. Questo fatto sollevò all'epoca alcune polemiche circa l'appropriazione culturale insita nell'affidare ruoli di una nazione ad attori di diversi estrazione culturale. Ciò che diede più fastidio fu proprio il fatto che il ruolo principale, quello di Chiyo Sakamoto/Sayuri, venne ricoperto da un'attrice cinese e non giapponese.

Tuttavia, la decisione venne sostenuta e difesa anche dalla stessa Sandra Oh, la quale si espresse a favore dell'intercambiabilità tra attori di origine asiatica: "Ralph Fiennes può interpretare un personaggio inglese, un tedesco, un polacco, un ebreo. Può interpretare chiunque, e nessuno lo mette in discussione. È un bell'uomo di aspetto caucasico. Perciò, al pubblico statunitense, l'Europa appare in questo modo. L'Europa in realtà non ha questo aspetto. Ma questa è l'immagine che è stata presentata per sessant'anni, così l'accettiamo", dichiarò l'attrice a Bust Magazine.

Ciò nonostante, il film si è rivelato un successo sia di critica che di pubblico arrivando a incassare oltre 160 milioni di dollari e ottenendo ben 6 nomination ai Premi Oscar dell'anno successivo, dove riuscì a portarsene a casa 3: miglior fotografia, miglior scenografia e migliori costumi.