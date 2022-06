Memoria: il nuovo capolavoro di Apichatpong Weerasethakul arriva al cinema in Italia!

Vi avevamo parlato di Memoria qualche tempo fa quando NEON aveva annunciato che negli Stati Uniti il nuovo capolavoro di Apichatpong Weerasethakul sarebbe rimasto al cinema per sempre: ora, Academy Two ha annunciato una data d'uscita anche per l'Italia, ed è praticamente dietro l'angolo.

Memoria arriverà infatti nelle sale italiane dal 16 giugno, per poi approdare sulla piattaforma di streaming on demand MUBI (che ne aveva acquistato i diritti di distribuzione dal Festival di Cannes 2021, dove il film fu presentato vincendo il Premio della Giuria) a partire dal 5 agosto. Una splendida notizia per un'opera certamente di nicchia, da un autore sicuramente sconosciuto al grande pubblico, ma che nel suo piccolo può contribuire a variare le offerte nelle sale cinematografiche.

La storia del film è quella di una donna che si scopre punto di congiunzione tra presente, passato e futuro: Jessica, una straordinaria Tilda Swinton, è una botanica in viaggio a Bogotà per far visita alla sorella, ma durante il suo soggiorno viene svegliata nella notte da un boato assordante, un rumore che si ripresenterà anche durante il giorno e sul quale Jessica deciderà di indagare al fine di trovarne l’origine. Nella sua ricerca incontrerà l’archeologa Agnés, che si trova a Bogotà per studiare alcuni resti umani vecchi di 6000 anni rinvenuti durante lo scavo per un tunnel sotto le Ande, e si imbatterà in Hernàn, un pescatore che vive nel cuore della foresta amazzonica che le svelerà il segreto degli strani rumori che la tormentano.

Nella sua categorica e non-compromissoria negazione di strutture, norme e codici tradizionali, Memoria diventa un viaggio universale e sinestetico sullo spazio e sugli spazi, sul tempo e sui tempi, sia lontano che distante, a suo modo perfetto e unico.

