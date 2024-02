Memoir of a Snail, scoprite il nuovo film animato in stop-motion con Sarah Snook

Reduce dall'esperienza nel cast di Succession (la cui stagione conclusiva è da annoverare tra le migliori serie televisive del 2023), dove interpretava magnificamente il personaggio di Shiv Roy, Sarah Snook è pronta a dedicarsi al suo primo ruolo importante in un film d'animazione.

Si tratta di Memoir of a Snail, film in stop-motion diretto dal regista Adam Elliot. L'annuncio della partecipazione di Sarah Snook al film arriva dopo il suo trionfo agli Emmy Awards 2024, dove si è aggiudicata il premio come "Miglior attrice in una serie drammatica", per il suo ruolo in Succession. Sarah Snook è quindi una delle interpreti più richieste del momento ed entra nel cast come voce principale e narratrice del racconto. La star darà infatti la voce alla protagonista della storia: Grace Puddle.

Ma chi è Grace Puddle? Secondo la sinossi ufficiale, il personaggio centrale di Memoir of a Snail è una giovane donna "disadattata e solitaria", con la passione delle lumache ornamentali e dei romanzi rosa. Ambientata nell'Australia degli anni Settanta, l'opera racconta il percorso di crescita di Grace: costretta a separarsi dal fratello gemello, tenterà di uscire dalla spirale di ansia e depressione grazie all'incontro con l'eccentrica Pinky, un'anziana signora che porterà gioia e colore nella sua vita.

Memoir of a Snail è il secondo lungometraggio di Adam Elliott dopo il pluripremiato Mary and Max, anch'esso girato in stop-motion. Elliot ha vinto un Premio Oscar con il cortometraggio Harvey Krumpet (2004). A completare il cast del film, alcuni nomi precedentemente annunciati: Jacki Weaver, Kodi Smit McPhee, Dominique Pinon, Magda Szubanski ed Eric Bana. Il lungometraggio, realizzato a Melbourne, è attualmente in fase di post-produzione. L'uscita in sala di Memoir of a Snail è prevista per il 2024.