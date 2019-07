Un meme con Thanos deride Spider-Man per avere i migliori villain ma i peggiori poster

In queste ore ha iniziato a circolare nel mondo della rete un meme particolarmente divertente riguardante Spider-Man: Far From Home e a Spider-Man: Homecoming, i due cine-comics stand-alone dedicato al Peter Parker del Marvel Cinematic Universe.

(Prima di proseguire vi avvisiamo che la notizia contiene spoiler relativi al nuovo film di Jon Watts).

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, il creatore del meme - apparso originariamente su Reddit - ha notato che la saga con Tom Holland può vantare i migliori villain dell'interno Marvel Cinematic Universe, ma anche i poster in assoluto peggiori, figli di un design non particolarmente felice.

E quale frase se non l'iconica battuta di Thanos, ovvero quello che è il villain definitivo dei Marvel Studios, per riassumere questa sfortunata caratteristica? Come spiega il meme, "tutto è perfettamente bilanciato", con magnifici personaggi pubblicizzati in modo pessimo.

Potete visionare il meme in calce all'articolo.

Per altre notizie, vi segnaliamo che Spider-Man: Far From è il maggior esordio di sempre al botteghino italiano per un supereroe, avendo incassato nel giorno del debutto la cifra record di oltre 1,5 milioni di euro battendo così numerosi record: tra questi quello per il miglior esordio in sala per un super-eroe in Italia (escluse aperture in giorni festivi o pre-festivi) e il miglior debutto di un film dell’Universo Marvel (escluse aperture in giorni festivi o pre-festivi).

Inoltre, leggete le dichiarazioni di Kevin Feige, secondo il quale Far From Home contiene indizi su Captain Marvel 2.