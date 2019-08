Un membro della troupe di City of Lies ha fatto causa a Johnny Depp per $70.000 dollari

I guai per Johnny Depp sembrano non avere fine: The Blast riferisce infatti che un membro della troupe di City of Lies ha fatto causa alla star, denunciandola per aggressione.

All'inizio di quest'anno Gregg “Rocky” Brooks dichiarò di essere stato picchiato da Depp, che lo avrebbe colpito con un pugno: gli avvocati dell'attore hanno chiesto al giudice che sta seguendo il caso di riclassificarlo come "caso civile limitato", sostenendo che dovrebbe essere trasferito in un tribunale inferiore e che eventuali danni concessi dovrebbero essere inferiori a $25.000.

The Blast ha ottenuto documenti giudiziari che rivelano che ora, in una contromossa, gli avvocati di Brooks hanno invece chiesto al giudice di negare la richiesta di Johhny Depp: l'attore, tra l'altro, non crede che i danni punitivi siano garantiti in questo caso, nega che l'incidente sia mai avvenuto e osserva che Brooks non ha sostenuto alcuna spesa medica.

Tuttavia, nei documenti Brooks sostiene di aver perso diversi giorni di lavoro a causa del presunto incidente, per un ammontare di $70.000 dollari. Ma se il caso dovesse essere trasferito ad un tribunale inferiore, Brooks potrà richiedere soltanto $25.000 dollari di danni.

