Un membro della Suicide Squad nell'immagine dell'easter egg in Birds of Prey

Non principalmente a causa della Pandemia di Coronavirus (che c'entra in parte) ma anche e soprattutto per una qualità altalenante, il Birds of Prey con Margot Robbie si è purtroppo rivelato un semi-flop commerciale e un titolo non particolarmente amato dai fan, che sono comunque rimasti soddisfatti di un paio di easter egg.

Ne avevamo già discusso in un mini-articolo su Birds of Prey di qualche settimana fa, ma sostanzialmente il cinecomic di Cathy Yan ha in parte gettato qualche base per il prossimo The Suicide Squad di James Gunn, raccontando ovviamente l'emancipazione da Joker di Harley Quinn e mostrando anche un membro della vecchia squadra che tornerà sicuramente nel prossimo film del regista di Guardiani della Galassia: Captain Boomerang.



Il criminale interpretato da Jay Courtney sarà in fatti tra i protagonisti del prossimo cinecomic di Gunn, e come reminder al pubblico di un suo ritorno in Birds of Prey, alla centrale di polizia, durante l'attacco di Harley, vediamo proprio la Regina del Crimine di Gotham indicare un poster con la facciona di Boomerang appeso alla parete e lei dire: "Ehi, io lo conosco questo".



Adesso è possibile vedere proprio l'immagine di quel momento grazie a un fan di reddit. Avete visto il film? Piaciuto? Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Birds of Prey.