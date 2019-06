Un membro dell'Academy: 'Non voterò mai per un film degli Avengers'

Avengers: Endgame potrebbe aver messo fine all'era dark dei blockbuster che fu inaugurata da Il Cavaliere Oscuro, e alcuni credono che l'epico finale della Infinity Saga potrebbe spingere l'Academy a premiare quello che è attualmente il suo produttore più importante e illustre, Kevin Feige.

La discussione è aperta e prende banco nel bel mezzo della polemica con Netflix, e CinemaBlend l'ha ri-infiammata riportando le parole di un anonimo votante delll'Academy, originariamente pubblicate dopo la consegna degli Oscar 2019.

Dal punto di vista di questo anonimo signore (o signora), un film con la parola Avengers ne titolo non verrà mai nominato a miglior film dell'anno.

"Non c'è assolutamente alcuna possibilità che io voti per qualcosa con la parola Avengers nel titolo, e so che molti altri qui all'Academy la pensano come me."

Sulla vittoria di First Man ai danni di Infinity War nella categoria effetti speciali, il votante ha aggiunto:

"First Man avrebbe dovuto essere nominato come miglior film - probabilmente è arrivato al nono o al decimo posto - e i suoi effetti visivi erano piuttosto sorprendenti. Penso che siano stati prodotti più su un palcoscenico - con modelli e materiale vecchio stile - rispetto agli altri candidati, che si basavano maggiormente su CGI, e lo rispetto molto."

Pochi giorni prima della cerimonia degli Oscar 2019, noi avevamo paventato per primi l'idea - poi rimbalzata ovunque - che Endgame potesse dire la sua agli Oscar 2020, in uno speciale che vi invitiamo a recuperare. Al di là delle sterili polemiche da social chi conosce il cinema e la storia del cinema sa che l'Oscar non è un premio della critica né un riconoscimento al valore, ma un gioco celebrativo di Hollywood per Hollywood: che la Disney e Feige al momento siano i meccanismi più più importanti dell'industria è fuor di dubbio e se qualche riconoscimento dovesse arrivare il prossimo anno (anche sotto forma di un Oscar speciale) nessuno dovrebbe essere sorpreso o, addirittura, oltraggiato.

Voi cosa ne pensate in proposito? Discutiamone nei commenti.