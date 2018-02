Melissa McCarthy e Tiffany Addish nel cast del cinecomic DC, The Kitchen

svela che l'adattamento cinematografico di The Kitchen , ispirato al fumetto omonimo della, etichetta della, ha il via libera ufficiale da parte dellae della

Il sito conferma che lo studio ha ingaggiato Melissa McCarthy (Le Amiche della Sposa, Ghostbusters) per interpretare una delle protagoniste della pellicola; insieme a lei, come rumoreggiato lo scorso novembre, vedremo ufficialmente anche Tiffany Haddish.

Deadline conferma che le protagoniste saranno tre e che la terza attrice che affiancherà Melissa McCarthy e Tiffany Haddish sarà annunciata presto: restate sintonizzati su Everyeye.it per gli aggiornamenti!

La New Line Cinema sta sviluppando l'adattamento della miniserie a fumetti (otto numeri) di Ollie Masters e Ming Doyl lanciata nel 2014, affidando la sceneggiatura a Andrea Berloff (Straight Outta Compton), il quale ufficialmente dirigerà anche la pellicola.

Per chi non lo conoscesse, The Kitchen è incentrato su tre mogli di tre mafiosi che vengono catturati dall'FBI. Le tre si vedono costrette, dunque, ad assumere il controllo degli affari dei mariti, finendo a diventare addirittura più brave di loro...

La produzione dell'adattamento cinematografico che, al momento, non ha ancora una data di uscita, sarà affidata alla DC Entertainment e a Michael De Luca, tramite la sua Michael De Luca Production.