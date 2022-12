Melissa McCarthy, la star nel cast del nuovo film natalizio scritto da Richard Curtis

Melissa McCarthy sarà tra i protagonisti del cast del nuovo film natalizio scritto da una leggenda della sceneggiatura britannica, Richard Curtis, autore dello script di commedie cult come Il diario di Bridget Jones, Notting Hill, I Love Radio Rock e Love Actually - L'amore davvero. Il prossimo progetto sarà una commedia natalizia.

Il film in cui reciterà anche Melissa McCarthy è descritto come una commedia fiabesca un uomo newyorchese stacanovista sul lavoro che chiede aiuto ad un genio magico per riconquistare la sua famiglia prima di Natale.



Alla regia ci sarà Sam Boyd, che in passato si è occupato della serie comedy con Anna Kendrick, Love Life.

Conosciuta principalmente per il ruolo di Sookie in Una mamma per amica e al cinema per un'infinità di commedie e in particolare per Le amiche della sposa, Melissa McCarthy ha recentemente terminato la produzione di Unfrosted: The Pop-Tart Story di Jerry Seinfeld con Hugh Grant e Amy Schumer nel cast.



Inoltre, Melissa McCarthy interpreterà Ursula nel live action de La sirenetta:"Melissa è arrivata e ha interpretato il ruolo in maniera completamente differente rispetto alle altre" ha commentato Sam Boyd, parlando del casting di McCarthy, entrata in corsa nel progetto del film.



Su Everyeye trovate la recensione di Copia Originale, il film grazie al quale McCarthy ha ottenuto la seconda candidatura gli Oscar dopo quella ottenuta per Le amiche della sposa.