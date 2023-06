Ma, Melissa McCarthy nel sequel? 'Farei qualsiasi cosa con Octavia Spencer'

Nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly su La sirenetta, film nel quale interpreta la malvagia strega del mare Ursula, Melissa McCarthy ha dichiarato di sentirsi pronta a recitare nell'eventuale sequel dell'horror Ma, targato Blumhouse, al fianco dell'attrice premio Oscar e star di The Help Octavia Spencer.

"Farei qualsiasi cosa con Octavia [Spencer], per Octavia, nel campo da baseball di Octavia, nel caso ci fosse un'immagine di Octavia sullo sfondo nella sceneggiatura. Farei qualsiasi cosa per quella gloriosa donna" ha esclamato McCarthy.



L'attrice, star di Una mamma per amica, ha proseguito:"È una grande persona, è l'essere umano più divertente che conosca, la persona più gentile e divertente. Siamo amiche da oltre venticinque anni" ha concluso.

Al momento in realtà il sequel di Ma non è ancora stato ufficializzato ma il regista Tate Taylor ha già un'idea su quella che potrebbe essere la trama.



"La mia idea è che si sia trasferita in un'altra città, e abbia aperto case in altre città e uccida persone. Penso che potrebbe essere un'agente immobiliare nel nord-ovest del Pacifico e uccida solo bianchi interessati a grosse magioni" ha dichiarato Taylor. In Ma, Octavia Spencer interpreta Sue Ann, una donna che fa amicizia con un gruppo di adolescenti e li incoraggia ad organizzare feste a casa sua. Per i ragazzi è soltanto l'inizio di un folle incubo.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Ma, con protagonista Octavia Spencer.