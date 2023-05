Melissa McCarthy si è sentita male durante l'esperienza su un Set

Melissa Mccarthy è tra le star della commedia americana più famose degli ultimi anni, iconici sono i suoi ruoli in ghostbusters o Una mamma per Amica. L'attrice è anche stata scelta per interpretare la diabolica Ursula nel recente live-action della Sirenetta. Tuttavia l'attrice non sempre ha vissuto al meglio l'esperienza dei set.

Melissa McCarthy ha ricordato di essere stata su un “set instabile e ostile” che l'ha lasciata “fisicamente malata” a causa del presunto comportamento manipolativo esibito dai responsabili.

L'attrice ha detto che alla fine si è opposta al regista del film in questione dopo che più persone sono state licenziate ed altre sono state lasciate in lacrime.

"Lavorare su quel set così instabile e ostile mi ha fatto ammalare fisicamente", ha detto McCarthy a The Guardian . "I miei occhi si stavano gonfiando, stavo assorbendo tutta questa pazzia."

Bisogna tenere a mente quanto l'attrice si impegni nel suo lavoro, basti pensare a come McCarthy ha scavato per entrare nel ruolo di Ursula.

L'attrice e suo marito, il partner di produzione Ben Falcone, hanno fondato la società di produzione chiamata On the Day con una regola per i set: la "richiesta" di gentilezza.

“Sai, eravamo così sbalorditi e grati di poter costruire i nostri piccoli mondi, ci siamo detti, 'Dobbiamo costruire quello di cui abbiamo sempre parlato, dove tutti possono avere un'opinione e tutti sono davvero gentili. Funzionerà molto meglio senza urlatori o pazzi egocentrici che si aggirano malamente per i set. Perché dovremmo rischiare di distruggere questo splendido ambiente?'”, ha detto McCarthy.

Sembra quindi che l'attrice voglia dimostrare come su un set, a dispetto di questa sue esperienza destabilizzante, si possa lavorare anche in armonia, senza bisogno di isterismi o un uso eccessivo della violenza psicologica.

Se siete ansiosi di rivedere Melissa McCharty a lavoro, non perdetevi il trailer de La Sirenetta.